Mauritania: ministro Salute, deceduti Covid giunti in ospedale in ritardo

- Il ministro della Salute mauritano, Muhammad Nathiru Hamed, ha affermato che le morti registrate negli ultimi giorni nel Paese per il Covid-19 riguardano persone portate in ospedale in ritardo dopo il peggioramento delle loro condizioni. Durante una conferenza stampa a Nouakchott, Ould Hamed ha invitato i cittadini a prendere le necessarie precauzioni di fronte alla nuova ondata del coronavirus, chiedendo l'attuazione di misure precauzionali nelle moschee e nei mercati. Ould Hamed ha indicato che il numero di casi è aumentato negli ultimi giorni, sottolineando la necessità di denunciare i decessi in modo tempestivo come in passato. Il ministero della Salute della Mauritania ha annunciato ieri 24 casi e un decesso per il coronavirus. (Mar)