Regno Unito: vaccino anti-influenzale offerto gratuitamente a tutti gli ultra cinquantenni

- Tutte le persone tra i 50 e i 64 anni di età saranno incluse nella categoria di persone (sinora dai 65 anni in su) che avranno diritto a ricevere il vaccino anti-influenzale gratuitamente per quest'anno, per combattere quella che il governo ha definito la "doppia minaccia" di influenza e Covid-19. L'offerta gratuita quest'anno interesserà trenta milioni di persone, in quello che si annuncia essere come il più ampio programma di immunizzazione contro l'influenza nella storia del Paese. Una stagione influenzale "impegnativa" per il sistema sanitario britannico infatti potrebbe sopraffare gli ospedali combinata ai casi di Covid-19, specialmente se l'influenza interessasse il personale sanitario, senza contare il fatto che vi sono delle prove che evidenzierebbero una maggiore letalità del Covid-19 quando combinato con la comune influenza. (Rel)