Spagna: accordo tra Indra e sindacati su 580 tagli personale della controllata Isti

- Indra, multinazionale spagnola della Difesa, dei trasporti e delle telecomunicazioni, ha raggiunto un accordo con i sindacati per ridurre i dipendenti ad un massimo di 580 unità della sua controllata Indra Soluciones Tecnologicas de la Informacion (Isti). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'intesa si è concretizzata dopo che l'azienda ha quasi dimezzato il numero di esuberi rispetto ai 1.036 dipendenti iniziali. In particolare, di queste 580 partenze, 360 saranno risoluzioni del contratto con un'indennità di 45 giorni all'anno di lavoro e 42 mensilità, e 33 giorni all'anno di lavoro e 24 mensilità, a seconda dell'anzianità del lavoratore. Gli altri 220 saranno i prepensionamenti a partire dai 57 anni, con un'indennità corrispondente all'80 per cento dello stipendio fisso lordo, scontando l'importo dell'indennità di disoccupazione, fino all'età di 63 anni. Inoltre, per i dipendenti di età superiore ai 63 anni, Indra ha proposto un'indennità pari a 20 giorni all'anno di lavoro, con un massimo di 12 mensilità. L'azienda, inoltre, includerà 125 lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) in un programma di riqualificazione professionale, con sospensione del contratto per 6 mesi, pagato dall'impresa per migliorare le competenze dei dipendenti. L'ottenimento di questa certificazione condizionerà la permanenza dei lavoratori interessati nell'azienda. (Spm)