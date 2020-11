Mauritania: parlamentare, revocate restrizioni su importazione auto usate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare mauritano, Mohamed Ould Mohamed Embarek, ha dichiarato che le autorità hanno revocato le restrizioni all'importazione di auto usate, all'interno della legge di bilancio per il 2021. "L'ingresso delle auto in Mauritania - ha detto il parlamentare in un post su Facebook - avverrà senza condizioni. Sono state annullate tutte le condizioni imposte all'importazione di auto usate". La notizia è stata confermata anche dal parlamentare Mohamed Boui Ould Sheikh Mohamed Fadel, che ha scritto sui suoi canali social: “Le restrizioni sul numero di anni all'importazione di auto usate sono state tolte". (Res)