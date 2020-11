Regno Unito: Covid, nuove restrizioni in Irlanda del Nord a partire da venerdì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nordirlandese ha annunciato che la nazione introdurrà una nuova serie di restrizioni anti-Covid-19 a partire dal venerdì prossima settimana, per un periodo di due settimane. Tutte le attività commerciali giudicate non essenziali dovranno chiudere, e pub e ristoranti (che inizialmente dovevano riaprire proprio venerdì prossimo) rimarranno chiusi per un ulteriore periodo di due settimane. Le scuole, al contrario, rimarranno aperte. Le attività che invece dovevano originariamente riaprire nella giornata di oggi, come bar e caffetterie, potranno farlo, ma rimarranno aperte per una sola settimana, ha specificato il governo. Il ministro della Salute nordirlandese, Robin Swann, ha annunciato la misura nella serata di ieri, specificando che questa reintroduzione di nuove restrizioni sarà necessaria per evitare che gli ospedali vengano sopraffatti dai casi di Covid-19 nel periodo natalizio, quando il governo di Londra ha annunciato stia "considerando" una pausa di alcuni giorni di alcune restrizioni per permettere alle famiglie di riunirsi. (Rel)