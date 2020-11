Usa: il sindaco di Atlanta, Trump mangerebbe i suoi figli se gli servisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, del Partito democratico, ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "mangerebbe i suoi stessi figli" se gli portasse beneficio. Parlando all'emittente "Cnn", mentre discuteva le due elezioni di ballottaggio in Georgia del 5 gennaio che determineranno quale partito controllerà il Senato nei prossimi due anni. Bottoms ha notato che Trump e altri repubblicani come i senatori Kelly Loeffler e David Perdue hanno attaccato il principale funzionario elettorale dello Stato, Brad Raffensperger, per la sua difesa del sistema elettorale della Georgia.(Nys)