Egitto: Italia insieme ad altri Paesi chiede rilascio dirigenti organizzazione Eipr

- A quanto si apprende da fonti della Farnesina l’ambasciatore d’Italia al Cairo ha oggi inviato, insieme a numerosi capi Missioni di altri Paesi non solo europei, una lettera al ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, per richiedere il rilascio dei dirigenti dell’organizzazione Eipr Abdel Razek, Mohammed Basheer cui si è aggiunto stasera Karim Ennarah. Secondo quanto riferiscono le fonti della Farnesina, si tratta di funzionari con cui l’ambasciata d’Italia è da tempo in frequente contatto in relazione al caso del giovane ricercatore dell’Università di Bologna Patrick Zaki. Già nella giornata di ieri, del resto, la Farnesina aveva compiuto un passo ufficiale con l’ambasciatore egiziano a Roma per manifestare profonda preoccupazione per gli arresti in questione e per il grave deterioramento delle condizioni dei difensori dei diritti umani in Egitto. L’Italia, insieme ai principali partner internazionali continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della situazione.(Res)