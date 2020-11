Usa: Biden, da Trump messaggi "incredibilmente dannosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha chiesto di nuovo al presidente Donald Trump di ammettere la sconfitta e concedergli l'accesso ai servizi segreti del governo, avvertendo che gli sforzi del presidente per ribaltare le elezioni stanno inviando un messaggio "dannoso" al resto del mondo sulla democrazia statunitense, oltre a mettere a rischio vite umane durante una pandemia globale. Lo riporta il sito "The Hill". Parlando dalla sua vicina casa di Wilmington, Delaware, dopo un incontro con un gruppo bipartitico di governatori, Biden ha detto che non ci sono "scuse" per l'amministrazione Trump per continuare a negargli l'accesso ai funzionari governativi e ai briefing dei servizi segreti, come è consuetudine in un processo di transizione. "Credo che stiamo assistendo a qualcosa di incredibilmente irresponsabile", ha detto Biden. "Messaggi incredibilmente dannosi che vengono inviati al resto del mondo su come funziona la democrazia... Non conosco le sue motivazioni, ma è totalmente irresponsabile".(Nys)