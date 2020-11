Usa: Mnuchin chiede a Fed di restituire 455 miliardi di dollari di fondi inutilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha chiesto alla Federal Reserve di chiudere cinque strutture di soccorso d'emergenza Covid-19 e di restituire 455 miliardi di dollari di fondi inutilizzati, una mossa osteggiata dal presidente della Fed, Jerome Powell. "Chiedo che la Federal Reserve restituisca al Tesoro i fondi inutilizzati. Questo permetterà al Congresso di riappropriarsi di 455 miliardi di dollari, consistenti in 429 miliardi di dollari di fondi del Tesoro in eccesso per le strutture della Federal Reserve e 26 miliardi di dollari in fondi di prestito diretto del Tesoro non utilizzati", ha scritto Mnuchin Powell in una lettera, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". marzo, il Congresso ha approvato 2.200 miliardi di dollari di aiuti d'emergenza nel Cares Act, che comprendeva 500 miliardi di dollari per creare una serie di strutture di prestito d'emergenza attraverso la Fed e prestiti di garanzia. Le azioni rapide hanno aiutato a calmare i mercati nervosi, ma alla fine solo una piccola parte dei fondi - 25 miliardi di dollari - è stata utilizzata.(Nys)