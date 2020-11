Elezioni Usa: Georgia, Biden confermato vincitore dopo riconteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha ufficialmente vinto lo Stato della Georgia battendo il presidente Donald Trump, dopo che lo Stato ha completato un riconteggio manuale di quasi cinque milioni di voti durato giorni. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Con tutte le 59 contee dello Stato che hanno riportato i loro risultati, Biden ha un vantaggio di 12.284 voti su Trump, solo leggermente più ristretto rispetto ai circa 14.000 voti che il presidente eletto ha avuto nel conteggio iniziale. "La prima verifica storica della Georgia in tutto lo Stato ha riaffermato che il nuovo sistema di voto cartaceo sicuro dello Stato ha contato e riportato accuratamente i risultati", ha detto il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, in una dichiarazione di mercoledì. "Questo è un riconoscimento al duro lavoro dei funzionari della nostra contea e delle elezioni locali che si sono mossi rapidamente per intraprendere e completare un compito così importante in un breve periodo di tempo". Biden era stato già dichiarato vincitore in Georgia la scorsa settimana, diventando il primo democratico dal 1992 a vincere qui alle elezioni presidenziali. Raffensperger ha ordinato un riconteggio manuale completo dei voti la scorsa settimana, dopo aver subito forti pressioni da parte di Trump e dei suoi alleati, che hanno ripetutamente sostenuto che i risultati delle elezioni erano stati contaminati da diffusi brogli elettorali e da irregolarità sistemiche. Raffensperger avrà ora tempo fino a venerdì per certificare i risultati delle elezioni. Dopo di che, Trump potrà ancora richiedere un altro riconteggio dei voti. La legge della Georgia permette ai candidati di chiedere un nuovo conteggio se un'elezione viene decisa per 0,5 punti percentuali o meno, e l'attuale margine che separa Biden e Trump è ben all'interno di questo intervallo. Se la campagna di Trump richiederà un ulteriore riconteggio, questo verrà effettuato a macchina anziché a mano.(Nys)