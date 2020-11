Usa: BuzzFeed acquista HuffPost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- BuzzFeed ha accettato di acquistare il sito web di notizie HuffPost da Verizon Media. Lo hanno annunciato le due aziende, secondo quanto riportato dal sito "Axios". HuffPost era una volta uno dei siti web di notizie più trafficati su internet, ma l'eccessiva dipendenza dalla distribuzione dei social media e la mancanza di una visione strategica hanno privato il sito della sua rilevanza negli ultimi anni. La società - che è stata co-fondata come The Huffington Post da Jonah Peretti, fondatore e amministratore delegato di BuzzFeed, Arianna Huffington e dal magnate dei media Ken Lererer - è stata rinominata HuffPost nel 2017. I suoi grandi e audaci titoli e la sua rete tentacolare di collaboratori gli hanno permesso di diffondersi rapidamente in Rete. Verizon Media cerca da anni un acquirente per HuffPost e adesso investirà in BuzzFeed, assumendo una partecipazione di minoranza nella società. L'operazione dovrebbe concludersi all'inizio del prossimo anno.(Nys)