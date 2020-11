Usa: coronavirus, studio danese riaccende il dibattito sull’efficacia delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione di uno studio danese sull’efficacia delle mascherine chirurgiche nella prevenzione del contagio da coronavirus ha riacceso la polemica negli Stati Uniti in merito alla reale utilità di tale presidio sanitario, proprio quando dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) è giunta per la prima volta l’indicazione secondo cui le mascherine proteggerebbero dal contagio non solo il prossimo, ma anche chi le indossa. Lo studio, pubblicato lo scorso mercoledì 18 novembre sulla pubblicazione scientifica “Annals of Internal Medicine”, ha coinvolto un campione randomico di oltre 6mila persone: alla metà del campione sono state fornite mascherine e istruzioni sul loro utilizzo corretto all’esterno delle loro abitazioni; l’altra metà, invece, non ha dovuto indossarle: in entrambi i gruppi, gli autori dello studio hanno riscontrato “simili tassi di contagio da Sars-Cov-2”, come riferito dal principale autore dello studio, Henning Bundgaard, e dall’Università di Copenaghen. (segue) (Nys)