Usa: coronavirus, studio danese riaccende il dibattito sull’efficacia delle mascherine (2)

- Gli autori dello studio, effettuato tra aprile e maggio scorsi, durante la prima ondata della pandemia, hanno concluso che “la raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica a sostegno di altre misure di salute pubblica non ha ridotto il tasso di infezione tra quanti l’hanno indossata di oltre il 50 per cento in una comunità con tasso di infezione moderata, un certo livello di distanziamento sociale, e un utilizzo sporadico delle mascherine. I dati riscontrati sono compatibili con un livello di protezione inferiore”. Una ulteriore nota del Copenhagen University Hospital spiega che “lo studio non conferma il presunto dimezzamento del rischio di infezione di cui dovrebbero beneficiare le persone che indossano la mascherina. Lo studio potrebbe indicare un livello di protezione più modesto, tra il 12 e il 20 per cento. Tuttavia, lo studio non può escludere che le mascherine non forniscano alcuna protezione (dal virus)”. (segue) (Nys)