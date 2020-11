Usa: coronavirus, studio danese riaccende il dibattito sull’efficacia delle mascherine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio precisa anche che i risultati non forniscono alcuna indicazione in merito all’efficacia delle mascherine nel proteggere gli individui sani, se ad indossarle sono le sole persone contagiate. Tale precisazione, però, non ha impedito allo studio di essere immediatamente rilanciato da quanti, negli Stati Uniti, si oppongono all’obbligo di indossare le mascherine. Allo studio hanno dato ampio risalto diversi programmi dell’emittente televisiva “Fox News”, ma ne hanno dato conto anche quotidiani come il ”New York Times”. Il senatore libertario Rand Paul, un chirurgo oftalmico, ha citato lo studio come “prova” che “gli editti restrittivi dei governatori e del governatore del Michigan sono del tutto arbitrari”. Lo studio ha suscitato però anche dure reazioni critiche: in molti hanno contestato la tempistica dello studio, denunciandolo come lesivo degli sforzi tesi a contenere la pandemia; e alcuni media hanno citato alcune “lacune”, a cominciare dal dubbio se i partecipanti allo studio siano stati rigorosi nell’utilizzo delle mascherine fornite. Negli Usa la pubblicazione dello studio era attesa da mesi: secondo il quotidiano danese “Berlingske”, ben tre pubblicazioni scientifiche avrebbero rifiutato di pubblicarlo. (Nys)