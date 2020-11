Taiwan-Usa: direttore Epa Wheeler in visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Us Environment Protection Agency, Epa) intraprende oggi, 20 novembre, una visita ufficiale a Taiwan. Lo ha annunciato il primo ministro dell’Isola, Su Teng-chang. La visita di Wheeler è la terza di un funzionario governativo statunitense dallo scorso agosto. La Cina, che considera Taiwan una propria provincia secessionista, aveva reagito duramente alla visita del segretario alla Salute Alex Azar a Taipei, lo scorso agosto, e a quella del sottosegretario di Stato Keith Krach, lo scorso settembre: in entrambe le occasioni, Pechino aveva inviato aerei da combattimento sullo Stretto di Taiwan. Il premier taiwanese Su ha precisato che la visita di Wheeler è stata organizzata su invito del ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu; il funzionario statunitense terrà “discussioni bilaterali sui temi della cooperazione internazionale e della tutela dell’ambiente”. Su ha aggiunto che la visita “apporterà ulteriori benefici alle relazioni tra i due paesi”. Taipei e l’Epa non hanno fornito ulteriori dettagli, ma secondo le indiscrezioni del “New York Times”, la visita di Wheeler dovrebbe protrarsi per tre giorni. (Cip)