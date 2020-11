Nagorno-Karabakh: esercito azerbaigiano entra nel distretto di Aghdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità dell'esercito azerbaigiano sono entrate nel distretto di Aghdam, il primo della regione del Nagorno-Karabakh che torna sotto il controllo di Baku dopo la sigla del cessate il fuoco dello scorso 9 novembre. Come riferito dal ministero della Difesa dell'Azerbaigian, l'ingresso nel distretto delle unità militari di Baku è iniziato questa mattina, entro in termini previsti dall'intesa siglata con Russia e Armenia. L'Azerbaigian otterrà nei prossimi giorni altri due distretti sulla base dell'accordo di cessazione delle ostilità mediata da Mosca, oltre al controllo di quasi tre quarti del territorio del Nagorno-Karabakh e della città di Shusha, la seconda per importanza della regione. (Rum)