Usa: coronavirus, presentati articoli di impeachment contro la governatrice Whitmer

- I deputati repubblicani dello Stato Usa del Michigan hanno presentato ieri, 19 novembre, una serie di articoli di impeachment a carico della governatrice democratica di quello Stato, Gretchen Whitmer, al centro da mesi di aspre polemiche per le draconiane misure di blocco sociale ed economico adottate in quello Stato in risposta alla pandemia di coronavirus. I conservatori sostengono che i provvedimenti varati da Whitmer costituiscano una grave violazione dei dettami della Costituzione statale, e un abuso dei poteri della governatrice. I deputati repubblicani Beau LaFave, Matt Maddock e Daire Rendon accusano Whitmer di essersi macchiata d’una serie di illeciti amministrativi e penali tramite le sue ordinanze di blocco totale dello Stato, e soprattutto tramite le dure misure coercitive decretate per garantirne il rispetto da parte dei cittadini. “(Whitmer) ha ecceduto i limiti della sua autorità costituzionale, violato i diritti costituzionali della gente del Michigan, emanato ordinanze che non sono nel migliore interesse dei cittadini di questo Stato, e sfruttato la pandemia come un’opportunità per compensare i suoi alleati politici”, afferma la rivoluzione di impeachment, che fa riferimento alle polemiche per i permessi speciali concessi a figure vicine alla governatrice per mantenere in funzione le loro attività economiche. Anche se i Repubblicani controllano entrambe le camere del parlamento del Michigan, il presidente della Camera, Lee Chatfield, si è dichiarato contrario all’iniziativa ai danni della governatrice. (Nys)