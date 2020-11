Giappone-Corea del Sud: Fukushima, apertura di Tokyo su monitoraggio acqua contaminata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende procedere allo scaricamento nell’Oceano Pacifico dell’acqua contaminata accumulata nei pressi della centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011. Lo hanno recentemente anticipato fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. La decisione potrebbe essere formalizzata entro la fine del mese di ottobre, ponendo fine ad un dibattito che è proseguito per sette anni. All’inizio di quest’anno, una sottocommissione governativa aveva definito “opzioni realistiche” lo scaricamento dell’acqua contaminata nell’oceano o la sua evaporazione. L’acqua, che è stata utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati, e poi vi si è infiltrata dal sottosuolo, è stata filtrata e stoccata sin dall’incidente, ma contiene ancora tracce residuali di sostanze radioattive come il trizio, un isotopo dell’idrogeno. Ad oggi sono stati stoccati presso silo nei pressi della centrale ben 1,23 milioni di tonnellate d’acqua, ma la capacità di accumulo si esaurirà a ottobre 2022. (segue) (Git)