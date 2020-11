Calabria: Occhiuto (FI), Morra indecente contro Santelli, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morra insulta Jole Santelli, tutti i calabresi che la hanno fortemente voluta presidente della Regione e tutti i malati oncologici. Dal presidente della Commissione parlamentare Antimafia abbiamo udito parole gravissime, indegne per un rappresentante delle istituzioni, indecenti dal punto di vista umano". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il grillino dovrebbe scusarsi pubblicamente e un istante dopo dimettersi. Una infamia come questa non può essere tollerata", conclude Occhiuto.(Com)