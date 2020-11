Argentina-Perù: Buenos Aires, "pieno rispetto" a istituzioni democratiche e governo Sagasti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la pressione delle polemiche Merino, che si era insediato come nuovo capo dello stato, ha rassegnato domenica le sue dimissioni. Al suo posto è subentrato lo speaker del Parlamento Francisco Sagasti, che ha giurato come nuovo presidente del Perù. Diventando presidente, Sagsti ha passato la guida del Congresso a Mirtha Vazquez, della coalizione di centro sinistra, Frente amplio. La nomina di Sagasti è stata salutata con favore dallo stesso Vizcarra. "Mi congratulo con Francisco Sagasti per la sua elezione come presidente del Congresso. celebro il fatto che abbia prevalso la responsabilità dinanzi agli interessi dei singoli. Solo una persona con principi democratici potrà dare il contributo alla difficile situazione che vive il paese", ha scritto l'ex presidente in un messaggio sul proprio profilo Twitter. (segue) (Abu)