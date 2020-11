Brasile: WhatsApp blocca mille account per diffusione di massa di messaggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- WhatsApp ha bloccato in Brasile 1.004 account per aver diffuso in massa messaggi elettorali nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 15 novembre, precedente alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli municipali. Lo riferisce il Superiore tribunale elettorale, informando della decisione della società titolare dell'applicazione di messaggistica per smartphone. Lanciare messaggi di massa su WhatsApp è vietato e passibile di sanzione perché la giustizia elettorale comprende la potenziale influenza della manovra nell'elettorato. Gli account bannati sono stati segnalati sulla piattaforma gestita da Tse e WhatsApp, nata per cercare di contrastare la diffusione di fake news relative alle elezioni. Per prevenire la pratica il tse ha anche sottoscritto accordi con altre società di social media. Complessivamente nel periodo precedente alle ultime elezioni sono giunti 4.759 reclami attraverso questo canale. (Brb)