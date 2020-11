Usa: Biden, indossare la mascherina "dovere patriottico".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden giovedì promette che non imporrà una chiusura a livello nazionale come parte del suo sforzo per controllare la diffusione del coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". "Non ho intenzione di chiudere l'economia, punto. Chiuderò il virus", ha detto Biden. "Lo dirò d Il presidente eletto ha detto che c'è un ampio accordo su come ottenere un aiuto economico per gli Stati, fornire un vaccino gratuito a tutti e fornire ulteriori finanziamenti per la Guardia Nazionale. Biden ha anche detto che c'è il sostegno per rendere obbligatorio indossare la mascherina a livello nazionale. "Abbiamo discusso l'attuazione di un mandato nazionale con la maschera - 10 governatori, democratici e repubblicani, hanno imposto requisiti e riconosciuto la necessità di un mascheramento universale", ha detto Biden. "Nord, sud, est e ovest". Non è una dichiarazione politica. È un dovere patriottico". (Nys)