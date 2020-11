Usa: Biden annuncerà la sua scelta per la guida del dipartimento del Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden ha annunciato ieri, 19 novembre, l’intenzione di annunciare la prossima settimana la figura da lui scelta per guidare il dipartimento del Tesoro. La nomina segna un’ulteriore passo di Biden nel processo di transizione che il prossimo anno dovrebbe portarlo alla Casa Bianca: Biden è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre, anche se il presidente in carica, Donald Trump, contesta l’esito del voto in diversi Stati chiave. “Abbiamo preso una decisione, e la conoscerete subito prima o subito dopo il Giorno del ringraziamento (26 novembre), ha dichiarato l’ex vicepresidente 77enne durante una conferenza stampa, aggiungendo che si aspetta che la sua scelta per la guida del Tesoro Usa venga accettata da tutte le componenti del Partito democratico, inclusa l’ala progressista. (Nys)