Covid: Michel, entriamo nel nuovo anno in sicurezza (2)

- Michel ha sottolineato che la Commissione e gli Stati membri "hanno messo a punto una serie di accordi di previo acquisto". Ma ha anche spiegato che "ci saranno difficoltà logistiche come lo stoccaggio, il trasporto e le dosi". Un'altra difficoltà sarà quella della comunicazione, "perché ci sono molte persone diffidenti verso i vaccini e questa cifra aumenta. Dobbiamo comunicare il valore aggiunto dei vaccini", ha aggiunto. In merito alla riduzione delle restrizioni, bisogna "trarre insegnamenti dalla lezione passata ed essere cauti". La rimozione delle misure restrittive deve essere "graduale e regressiva". Il presidente ha sottolineato che "tutti vogliamo celebrare il Natale e festeggiare il capodanno, ma vogliamo farlo in sicurezza. Cerchiamo di entrare nel nuovo anno in sicurezza", ha concluso. (Beb)