Covid: Conte, responsabilità, test e vaccini, chiavi contro pandemia

- Comportamento responsabile, test e vaccini, hanno un ruolo chiave contro la pandemia. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il Consiglio europeo informale in videoconferenza sul Covid. "I governi e la Commissione europea in stretto coordinamento per superare la nuova ondata del Covid", ha scritto. "Il comportamento responsabile di ogni individuo, i test ed i vaccini giocano un ruolo chiave per sconfiggere la pandemia", ha aggiunto. (Beb)