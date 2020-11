Covid: von der Leyen, test rapidi devono avere sensibilità all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E 'importante che i test rapidi abbiano una sensibilità dell'80 per cento. Lo ha detto la presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen, dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. "E' importante che" i test rapidi "abbiano una sensibilità sopra all'80 per cento". Vuol dire che "se ci sono 5 persone contagiate, almeno 4 devono essere individuate grazie a questi test rapidi". La presidente ha spiegato che "ci sono tanti tipi di test rapidi sul mercato" e che l'Ue deve "stabilire un quadro europeo per la convalida". I test rapidi sono "interessanti per gestire focolai o monitorare regolarmente gruppi ad alto rischio" Quindi, "possono essere utili quando c'è un'alta prevalenza di contagiati". Anche se "il Prc è sempre il migliore, ma è più costoso e ha bisogno di capacità di laboratorio e di tempo", ha concluso.(Beb)