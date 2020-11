Calabria: Tartaglione (FI) da Morra sciacallaggio disumano su Jole Santelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente a caccia di visibilità, Nicola Morra si esibisce in un numero di sciacallaggio disumano. Fare speculazione sulla malattia della compianta Jole Santelli al momento della candidatura è di una violenza ideologica inqualificabile". Così la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. "Se a tanto arriva l’ esponente del Movimento 5 stelle, che non si ferma davanti a nulla pur di portare avanti consunti slogan moralisti e carichi di generalizzazioni, a questo punto viene da chiedersi se sia adeguato a guidare una commissione parlamentare importante come quella Antimafia. Evidentemente la risposta è no, se questo è il livello della sua lucidità. La Calabria e i calabresi meritano molto, non certo un politico come Morra che non risparmia insulti e pregiudizi, quello di oggi non era il primo, verso la terra che lo ha eletto", conclude Tartaglione.(Com)