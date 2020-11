Von der Leyen: "Cittadini e imprese attendono i fondi, risolvere problemi con Polonia e Ungheria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I cittadini e le imprese europee aspettano i fondi del Recovery fund: per questo ora ci siederemo e negozieremo con Polonia e Ungheria per provare a risolvere i problemi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della riunione dei 27 capi di Stato e di governo dell'Ue in videoconferenza. "Voglio ripetere che in tante situazioni critiche l'Europa ha trovato soluzioni per andare avanti", ha detto.Per la presidente è ugualmente importante per il futuro dell'Unione europea avere un bilancio e sostenere lo stato di diritto. Lo ha detto in conferenza stampa dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. "C'è stato un su Next Generation Eu e sulla condizionalità. L'accordo di luglio risponde alle aspettative dei cittadini europei. Abbiamo bisogno di tutto il pacchetto. C'è un accordo tra Parlamento europeo e il Consiglio. Ora è importante che andiamo avanti", ha detto. "La Commissione sostiene l'accordo trovato nei triloghi. Per me è importante per il futuro dell'Ue avere un bilancio e sostenere lo stato di diritto", ha spiegato. "Tutti sappiamo che milioni di cittadini e imprese europei aspettano risposte nel mezzo di una crisi senza precedenti", ha ricordato. "Continuiamo a lavorare duramente per arrivare presto ad un accordo", ha detto.In merito ai vaccini ha aggiunto che l'autorizzazione per qulli BioNTech e Moderna potrebbe avvenire per la seconda parte di dicembre. L'Agenzia europea del farmaco (Ema), potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini nella seconda metà di dicembre "se tutto procederà senza problemi", ha aggiunto von der Leyen. La presidente ha spiegato che questo sarebbe il primo passo, con le dosi che arriverebbero "in piccoli numeri". Per questo è importante che gli Stati membri preparino i piani di vaccinazione, stabilendo le categorie da vaccinare per prime, come "gli operatori sanitari e gli anziani".E 'importante "che i test rapidi abbiano una sensibilità dell'80 per cento" ha poi aggiunto. Vuol dire che "se ci sono 5 persone contagiate, almeno 4 devono essere individuate grazie a questi test rapidi". La presidente ha spiegato che "ci sono tanti tipi di test rapidi sul mercato" e che l'Ue deve "stabilire un quadro europeo per la convalida". I test rapidi sono "interessanti per gestire focolai o monitorare regolarmente gruppi ad alto rischio" Quindi, "possono essere utili quando c'è un'alta prevalenza di contagiati". Anche se "il Prc è sempre il migliore, ma è più costoso e ha bisogno di capacità di laboratorio e di tempo", ha concluso.