Covid: Oms sconsiglia uso Remdesivir, non ci sono prove su sua efficacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco antivirale Remdesivir non è consigliato per i pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19, indipendentemente dalla gravità del loro stato, perché attualmente non ci sono prove che il farmaco migliori la sopravvivenza o la necessità di ventilazione. È quanto afferma in una nota il gruppo per lo sviluppo delle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La raccomandazione fa parte di una linea guida sviluppata dall'Oms con il supporto metodologico della Magic Evidence Ecosystem Foundation, per fornire una guida affidabile sulla gestione di covid-19 e aiutare i medici a prendere decisioni migliori con i loro pazienti. Come sottolinea la nota, le linee guida sono utili in aree di ricerca in rapido movimento come il Covid-19 perché consentono ai ricercatori di aggiornare le sintesi delle prove precedentemente verificate e sottoposte a revisione non appena nuove informazioni diventano disponibili. Il Remdesivir ha ricevuto attenzione in tutto il mondo come trattamento potenzialmente efficace per le forme di Covid-19 grave ed è sempre più utilizzato per curare i pazienti in ospedale. Ma il suo ruolo nella pratica clinica è rimasto incerto, si legge nella nota. La raccomandazione dell’Oms si basa su una nuova revisione delle prove che confronta gli effetti di diversi trattamenti farmacologici per Covid-19. Include i dati di quattro studi randomizzati internazionali che hanno coinvolto oltre 7.000 pazienti ospedalizzati per Covid-19. Dopo aver esaminato attentamente queste prove, il gruppo di esperti del Gdg dell'Oms, che comprende esperti di tutto il mondo tra cui quattro pazienti che hanno avuto il Covid-19, ha concluso che Remdesivir non ha alcun effetto significativo sulla mortalità o su altri aspetti della salute dei pazienti, come la necessità per la ventilazione meccanica o le tempistiche di miglioramento clinico(Res)