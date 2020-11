Ue, Michel: "Sul bilancio prosegue il lavoro per trovare una soluzione accettabile per tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti il lavoro per trovare una soluzione accettabile da tutti gli Stati membri sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e il Next Generation Eu. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. Prima di parlare di Covid, in Consiglio si è parlato del Qfp. "A luglio avevamo raccolto un accordo all'unanimità e dobbiamo restare uniti perché pacchetto è essenziale" e va attuato "il più rapidamente possibile". La cancelliera tedesca Angela Merkel ha aggiornato i leader sulla situazione. "Sulla condizionalità legata allo stato di diritto un'ampia maggioranza di Paesi membri è d'accordo", ha detto. "Continuiamo le discussioni per arrivare a una soluzione accettabile per tutti", ha spiegato.Bisogna trarre insegnamento dalla lezione passata e fare in modo che la rimozione delle restrizioni sia graduale, così da entrare nel nuovo anno in sicurezza, ha detto ancora. Nella riunione i leader hanno discusso dei test rapidi e di "come sviluppare un approccio comune". Michel ha spiegato che i test rapidi sono "complementari" ai test Pcr. "Dobbiamo lavorare verso un riconoscimento reciproco dei test e dei risultati. Questo vale per i Pcr e per i test rapidi", ha detto. Sui vaccini, "i risultati delle ultime sperimentazioni sono molto incoraggianti". I vaccini sono "a portata di mano" e i Paesi e l'Ue devono "essere pronti", quindi. "Dobbiamo accelerare o avviare l'elaborazione i piani di vaccinazione perché siano questi a disposizione della popolazione una volta autorizzati", ha spiegato.Michel ha sottolineato che la Commissione e gli Stati membri "hanno messo a punto una serie di accordi di previo acquisto". Ma ha anche spiegato che "ci saranno difficoltà logistiche come lo stoccaggio, il trasporto e le dosi". Un'altra difficoltà sarà quella della comunicazione, "perché ci sono molte persone diffidenti verso i vaccini e questa cifra aumenta. Dobbiamo comunicare il valore aggiunto dei vaccini", ha aggiunto. In merito alla riduzione delle restrizioni, bisogna "trarre insegnamenti dalla lezione passata ed essere cauti". La rimozione delle misure restrittive deve essere "graduale e regressiva". Il presidente ha sottolineato che "tutti vogliamo celebrare il Natale e festeggiare il capodanno, ma vogliamo farlo in sicurezza. Cerchiamo di entrare nel nuovo anno in sicurezza", ha concluso.Su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato "comportamento responsabile, test e vaccini, hanno un ruolo chiave contro la pandemia. I governi e la Commissione europea in stretto coordinamento per superare la nuova ondata del Covid". "Il comportamento responsabile di ogni individuo, i test ed i vaccini giocano un ruolo chiave per sconfiggere la pandemia", ha aggiunto.(Beb)