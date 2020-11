Covid: von der Leyen, uscire da seconda ondata è difficile, fretta ha conseguenze negative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Uscire da una pandemia è difficile e se si è frettolosi si hanno conseguenze negative sulla situazione epidemiologica. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. "Questa videoconferenza ha un grande valore aggiunto: abbiamo coordinato la nostra risposta al Covid a livello di Ue", ha detto. "Abbiamo avuto una prima riunione della piattaforma Ue dei consulenti scientifici nazionali", la settimana scorsa, che "è stata molto proficua e ogni due settimane ci sarà questa riunione della piattaforma "per una analisi comparativa e uno scambio delle migliori prassi. Nel corso della riunione si è parlato molto dei test, ha spiegato la presidente. E ha chiarito che "ci sono tanti tipi di test sul mercato" e l'Ue deve "poterli convalidare, dobbiamo stabilire un quadro europeo per la convalida e questo comporta un reciproco riconoscimento", ha aggiunto.