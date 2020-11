Covid: von der Leyen, possible autorizzazione vaccini BioNTech e Moderna entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione per i vaccini BioNTech e Moderna potrebbe avvenire per la seconda parte di dicembre. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della riunione in videoconferenza del Consiglio Ue. L'Agenzia europea del farmaco (Ema), potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini nella seconda metà di dicembre "se tutto procederà senza problemi", ha aggiunto von der Leyen. La presidente ha spiegato che questo sarebbe il primo passo, con le dosi che arriverebbero "in piccoli numeri". Per questo è importante che gli Stati membri preparino i piani di vaccinazione, stabilendo le categorie da vaccinare per prime, come "gli operatori sanitari e gli anziani" (Beb)