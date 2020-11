Ue: von der Leyen, bilancio e stato di diritto sono entrambi importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è ugualmente importante per il futuro dell'Unione europea avere un bilancio e sostenere lo stato di diritto. Lo ha detto in conferenza stampa dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. "C'è stato un su Next Generation Eu e sulla condizionalità. L'accordo di luglio risponde alle aspettative dei cittadini europei. Abbiamo bisogno di tutto il pacchetto. C'è un accordo tra Parlamento europeo e il Consiglio. Ora è importante che andiamo avanti", ha detto. "La Commissione sostiene l'accordo trovato nei triloghi. Per me è importante per il futuro dell'Ue avere un bilancio e sostenere lo stato di diritto", ha spiegato. "Tutti sappiamo che milioni di cittadini e imprese europei aspettano risposte nel mezzo di una crisi senza precedenti", ha ricordato. "Continuiamo a lavorare duramente per arrivare presto ad un accordo", ha concluso la presidente. (Beb)