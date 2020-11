Ue: von der Leyen, con Ungheria e Polonia prosegue negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini e le imprese europee aspettano i fondi del Recovery fund: per questo ora ci siederemo e negozieremo con Polonia e Ungheria per provare a risolvere i problemi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della riunione dei 27 capi di Stato e di governo dell’Ue in videoconferenza. “Voglio ripetere che in tante situazioni critiche l'Europa ha trovato soluzioni per andare avanti", ha detto von der Leyen.(Beb)