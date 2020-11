Calabria: Bond (FI), Morra subito a casa, parole irrispettose delle istituzioni e dell'essere umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I calabresi avrebbero sbagliato a scegliere Jole Santelli come presidente perché malata? No, lo sbaglio è di chi ha pronunciato queste parole. Amare, tristi, imbarazzanti, che calpestano la dignità e pure l'etica pubblica". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond. "Perché se solo pensarle sarebbe una vergogna per qualsiasi essere umano - continua Bond - ancora di più non possiamo accettare che a pronunciarle sia una persona come Nicola Morra che riveste anche un ruolo pubblico, istituzionale. Inaccettabile. Un tempo, l'essere contava più dell'apparire e fare politica significava anche senso di responsabilità e dignità; erano necessari valori morali e comportamenti rispettosi della carica pubblica che si andava a ricoprire. E ora noi dovremmo rassegnarci ad un presidente della Commissione parlamentare Antimafia che specula addirittura sulle fragilità delle persone, si erge a giudice e che ritiene morta una persona malata ancor prima che questo avvenga? Dove sono finiti lo 'spirito di servizio', il senso dello Stato, il rispetto delle istituzioni e soprattutto il rispetto per i cittadini, tutti? Morra deve tornare a casa, subito!", conclude Bond.(Com)