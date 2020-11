Argentina-Perù: Buenos Aires, "pieno rispetto" a istituzioni democratiche e governo Sagasti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento del nuovo governo segue di pochi giorni le dimissioni di Manuel Merino e del suo governo, che si era insediato dopo la contestata destituzione di Martin Vizcarra. La mozione di sfiducia nei suoi confronti - approvata con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti - seguiva l'avvio di un'indagine per un presunto caso di corruzione riferito a quando Vizcarra era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). Per almeno tre giorni nella capitale Lima e in diversi punti del paese si erano tenute manifestazioni per chiedere le dimissioni di Merino e denunciare un "colpo di Stato parlamentare" contro Vizcarra. Le tensioni hanno portato alla morte di due giovani manifestanti, dossier sul quale la procura ha aperto una indagine preliminare, e almeno un centinaio di feriti. (segue) (Abu)