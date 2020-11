Argentina-Perù: Buenos Aires, "pieno rispetto" a istituzioni democratiche e governo Sagasti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è atteso il verdetto del Tribunale costituzionale (Tc) del Perù che sta esaminando la causa presentata dal governo dell'ex presidente Martin Vizcarra a metà settembre che chiedeva al tribunale di pronunciarsi sulla competenza del Congresso di destituire un capo di stato per "incapacità morale". Secondo l'opinione di alcuni esperti citati dal quotidiano peruviano "Gestion" non è chiaro quali saranno gli effetti della sentenza sulla decisione del parlamento monocamerale del Perù di destituire Vizcarra, in quanto il verdetto fa riferimento alla prima mozione di sfiducia nei confronti dell'ex capo dello stato, presentata a settembre e bocciata dal Congresso. (segue) (Abu)