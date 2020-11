Argentina-Perù: Buenos Aires, "pieno rispetto" a istituzioni democratiche e governo Sagasti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale costituzionale "si pronuncerà su una questione che si è già conclusa e su cui non c'è più polemica", ha detto Victor Garcia Toma, ex presidente del Tc. La Corte potrà dunque solo "fissare parametri e una giurisprudenza per il futuro". Per l'ex presidente del Tc Cesar Landa, invece, la Corte potrebbe stabilire che le eventuali violazioni registrate nel primo tentativo di mozione di sfiducia si sono riprodotte anche nel secondo e potrebbe di conseguenza dichiarare senza effetto la decisione presa dal Congresso. (segue) (Abu)