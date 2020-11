Brasile: Petrobras, antitrust autorizza vendita della controllata Liquigas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), agenzia antitrust del Brasile, ha autorizzato la compagnia energetica statale brasiliana Petrobras alla vendita della controllata Liquigás Distribuidora, leader nel mercato nazionale della distribuzione del gas da cucina. La Liquigas sarà ceduta al consorzio formato da Itausa, Copagaz e Nacional Gas Butano per 3,7 miliardi di real (829 milioni di euro). La Petrobras aveva selezionato l'offerta migliore il 7 novembre del 2019 e firmato il contratto pochi giorni dopo. Tuttavia prima di poter completare l'operazione di vendita la transazione era stata sottoposta all'approvazione della società di regolazione del mercato, Commissione di valori mobiliari (Cvm) e dal Cade. Petrobras aveva venduto Liquigas alla fine del 2016 alla Ultrapar per 2,8 miliardi di dollari, ma l'accordo era stato bloccato da Cade. (segue) (Brb)