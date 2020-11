Usa: Biden, annuncerò il segretario al Tesoro la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha dichiarato oggi che ha selezionato il suo candidato alla carica di segretario al Tesoro e che presto annuncerà la sua scelta, probabilmente entro la prossima settimana. Secondo il sito "The Hill", il candidato scelto da Biden interloquirà sia con democratici progressisti che con quelli moderati, e che nominerà la sua scelta poco prima o subito dopo il Ringraziamento L'ex vicepresidente non ha ancora annunciato nessuna delle sue nomine al Gabinetto, e i progressisti hanno seguito da vicino la sua scelta per il Tesoro come cartina di tornasole per la sua agenda finanziaria ed economica. Mentre il team di transizione di Biden ha tenuto le scelte del personale vicino ai suoi obiettivi, diversi potenziali candidati con l'appoggio di progressisti e moderati hanno fatto circolare tra i lobbisti e i responsabili politici. Il governatore della Federal Reserve, Lael Brainard, l'unico democratico nel consiglio di amministrazione della Fed, è considerato in prima linea per il segretario del Tesoro. Ha servito come sottosegretario del Tesoro nell'amministrazione Obama e prima ancora come consigliere economico dell'ex presidente Clinton. (Nys)