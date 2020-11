Calabria: Ronzulli (FI), Morra semplicemente vergognoso, si scusi e poi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere malati di cancro è forse un elemento di cui vergognarsi? Essere malati di cancro è forse un reato? Perché mettere in relazione la malattia con i calabresi che hanno scelto Jole Santelli? Qui non si tratta di essere politicamente scorretti, ma semplicemente vergognosi". Lo scrive in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Come vergognoso è il silenzio del governo - aggiunge Ronzulli - e quello del suo partito da cui ci aspettiamo una seria presa di distanza. Nicola Morra offende i malati oncologici, tutti i calabresi e la memoria di Jole Santelli. Un vero schifo che non può essere tollerato: ci aspettiamo le sue scuse e le sue dimissioni dalla presidenza della commissione Antimafia", conclude la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. (Com)