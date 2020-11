Usa: studio, Stati con restrizioni anti-Covid più basse i più colpiti dal virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto dell'Università di Oxford suggerisce che gli Stati che hanno protocolli anti-Covid più lassisti stanno vivendo i focolai più. Questi Stati includono il Sud e il Nord Dakota, Wyoming, Iowa, Kansas, Indiana, Arizona, Carolina del Sud e Oklahoma, tra gli altri. I nuovi casi di Covid-19 stanno aumentando in quasi tutti gli Stati e territori degli Stati Uniti, ma alcuni sono più gravi e diffusi di altri. Nel paese si contano più di 250 mila morti su oltre 11 milioni di contagiati. L'indice che misura la risposta di un governo statale alla pandemia è scalato da 0 a 100, con zero che rappresenta le misure preventive più limitate in atto, mentre 100 rappresenta la quantità massima di protocolli di mitigazione. (Nys)