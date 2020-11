Bolivia: fuga ex ministri Murillo e Lopez, arrestato per complicità ex direttore Autorità di frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi, la polizia della Bolivia ha reso noto di aver inoltrato all'Interpol una richiesta di ricerca internazionale nei confronti di Lopez e Murillo. Su questo punto il colonnello Pablo Garcia, direttore della sezione locale dell'Interpol, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Abi", ha detto che "entro sette o dieci giorni il quartier generale dell'Interpol deve inviare la risposta di accettazione o di rifiuto della richiesta". "In caso di risposta affermativa, la richiesta verrà diramata ai 194 paesi membri", ha detto Lopez. Secondo quanto denunciato nei giorni scorsi dal comandante generale della polizia Jhonny Aguilera, gli ex ministri Murillo e Lopez, si troverebbero rispettivamente a Panama e in Brasile. (segue) (Brb)