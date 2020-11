Milano: Consiglio comunale approva piano aria, divieto di fumo anticipato ma con deroghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il regolamento per la qualità dell'aria, che introduce varie norme anti-smog, tra cui il divieto di fumo: sigarette, pipe e sigari dal primo gennaio 2021 saranno banditi in molte aree pubbliche all’aperto - dai parchi ai cimiteri fino agli spalti delle strutture sportive - e dal 2025 in tutte le aree aperte. Un termine che il Consiglio ha anticipato di cinque anni (la delibera lo fissava al 2030) attraverso un emendamento del Pd, che ha previsto tuttavia anche delle deroghe: nelle aree verdi dal prossimo gennaio e sulle strade a partire dal 2025, infatti, si potrà continuare a fumare, se isolati, mantenendo una distanza di almeno dieci metri dagli altri. Una decisione che ha scontentato il consigliere Pd e anima ambientalista di Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, che su Facebook ha commentato: “Che delusione la delibera sulla qualità dell'aria. Ora retromarcia anche sul fumo nei parchi. Siamo proprio il fanalino di coda delle città virtuose e green. Dopo tante promesse la prima delibera di azioni concrete va in direzione opposta, pannicelli caldi e dilazioni di provvedimenti. Se questa è la risposta all'emergenza climatica siamo fritti”. Soddisfatto del testo licenziato dal Consiglio comunale l’assessore a Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli, che su Facebook definisce l’approvazione del regolamento “un passaggio molto importante per l'ambiente di Milano e la salute dei milanesi, oggi nel tempo dell'epidemia ancora più importante, perché stiamo capendo quanto la salute sia importante per tutti”. (segue) (Rem)