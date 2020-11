Milano: Consiglio comunale approva piano aria, divieto di fumo anticipato ma con deroghe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definito per le attività di commercio su aree pubbliche che non necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti anche il divieto di utilizzo di generatori di corrente con motore a combustione interna a partire dal 1° gennaio 2022. Per le attività di commercio su aree pubbliche extra mercato con posteggio fisso è vietato l'utilizzo di generatori di corrente sostitutivi all'allacciamento alla rete elettrica a partire dal 1° gennaio 2022. Nuove regole anche per le attività di cantiere, in particolare per il contenimento delle polveri che vengono sollevate dai mezzi in opera. Il regolamento introduce poi il divieto di fuochi d’artificio e barbecue dal 1° ottobre al 31 marzo. Il Consiglio, infine, ha approvato anche un ordine del giorno per avviare un progetto per incentivare il corretto smaltimento e il successivo riciclo dei mozziconi. “In un momento critico per migliaia di milanesi in Consiglio comunale si vota un regolamento che impone il divieto di fumo nei cimiteri e nei pressi delle pensiline dell’autobus. Con un trasporto pubblico da rivedere, convogli affollati e una mobilità a dir poco delirante, queste sono le priorità dell’assessore Granelli. A giudicare da simili provvedimenti sembra che l'assessore non frequenti Milano da parecchio tempo”, commenta in una nota il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi. (Rem)