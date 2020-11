Musei: Franceschini, cordoglio per scomparsa Gambari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi stringo ai familiari di Filippo Maria Gambari il direttore del Museo delle Civiltà di Roma che ci ha lasciati questo pomeriggio. Un raffinato studioso e un ottimo direttore di uno dei musei autonomi del ministero. Una lunga carriera, rigorosa e ricca di incarichi di grande responsabilità. Ci mancherà". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Beni e e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini nell'apprendere della scomparsa del direttore del Museo delle Civiltà di Roma.(Com)