Italia-Albania: domani visita del ministro Di Maio a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 20 novembre, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si recherà in visita in Albania. Nel corso della giornata è previsto l'incontro con il primo ministro e ministro per l’Europa e gli Affari esteri della Repubblica d’Albania, Edi Rama. A seguire è prevista la conferenza stampa congiunta. Successivamente, il titolare della diplomazia incontrerà il presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta. (Res)