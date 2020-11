© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l'iniziativa "Riciclami al mercato e sarai premiato" presso il Mercato Rionale della Magliana (Via Fauglia, 22) in streaming sulla pagina Facebook della sindaca - ore 10- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "+BusXRoma" a San Basilio (via Morrovalle, all'incrocio con via Pievebovigliana) in streaming sulla pagina Facebook della sindaca - Ore 12- La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa ad "Aspettando la festa degli Alberi", visita al Semenzaio di San Sisto dedicata ai bambini delle Case Famiglia di Roma Capitale (via Druso, 2) - Ore 14- L'assessore all'urbanistica Luca Montuori interviene al webinar "Anello Verde: il valore della rete culturale e creativa negli spazi urbani" - ore 16.30