© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Anello Verde: il valore della rete culturale e creativa negli spazi urbani" Intervengono Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla Crescita culturale di Roma Capitale; Luca Montuori, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale; Giovanni Boccuzzi, pesidente Municipio V di Roma Capitale; Christian Iaione, professore in Urban law & policy director of the Msc; Florinda Saieva, Co-fondatrice di Farm cultural park; Francesca Guida - Vicepresidente di Eccom (Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale); Lorenzo Romito, Stalker - forum territoriale Parco delle energie; Claudio Gnessi, presidente ecomuseo Casilino ad Duas lauros; Silvia Capurro, direzione rigenerazione urbana Roma Capitale. L'incontro potrà essere seguito in diretta streaming – ore 16.30- Il Presidente di Arsial, Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura del Lazio, Mario Ciarla interviene al Talk di “Latium wine festival”, piattaforma per i vini del Lazio, evento per scoprire e valorizzare un territorio dal carattere unico e dalla tradizione importante, che oggi punta sulla sostenibilità. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming - ore 16.40 (Rer)