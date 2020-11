Covid: Boccia, con Regioni percorso condiviso, fino a 3 dicembre parametri non cambiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e Regioni hanno condiviso un percorso da portare avanti fino al 3 dicembre, data di scadenza delle norme previste dall’ultimo dpcm, e fino a quella data le misure e i parametri "non cambieranno". E’ quanto emerso dalla riunione tra governo e Regioni. Da domani e fino a fine mese, ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, sarà operativo un tavolo tecnico tra l'Istituto superiore di Sanità e i tecnici delle Regioni "per valutare ulteriori ipotesi e proposte delle Regioni".(Rin)